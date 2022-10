Calciomercato Juventus, rifiuto dei rivali: erede Di Maria gratis

Calciomercato Juventus, il rifiuto che cambia le carte in tavola, ed offre una nuova possibilità ai bianconeri.

Nonostante l’ottimo mercato portato a termine da Cherubini & Co. nell’ultima sessione estiva di mercato, la società bianconera è stata accusata di aver concluso affari poco lungimiranti perché quasi tutti i colpi portati a segno sono giocatori d’esperienza, su cui chiaramente è difficile fare affidamento in ottica futura.

Tra questi c’è sicuramente Angel Di Maria che nonostante le sempre ottime prestazioni, ha comunque ben 34 anni suonati, il che non è proprio confortevole in un’ottica futura. Ecco quindi che la “Vecchia Signora” è comunque alla ricerca di un possibile erede dell’argentino che possa appunto entrare a far parte del progetto bianconero anche per gli anni a venire. In quest’ottica si iscrive benissimo il risvolto che la situazione legata ad Asensio ha assunto nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, il Barça dice no ad Asensio: la Juve può provarci.

Stando a quanto riportato da “elnacional.cat”, infatti, sembrerebbe che il Barcellona abbia deciso di non affondare il colpo per Asensio, legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023. Secondo Xavi, infatti, Asensio faticherebbe ad inserirsi nel collaudato scacchiere tattico blaugrana, che con il tempo sta assumendo contorni sempre più definiti. Ecco quindi che la Juventus potrebbe approfittare della situazione e assicurarsi un ottimo calciatore a parametro zero, sopratutto se “El Fideo” a giugno decidesse di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri. Situazione da monitorare con estrema attenzione, anche perché lo spagnolo piace e non poco a diversi club di Serie A: oltre al Milan, infatti, anche la Roma aveva effettuato dei sondaggi esplorativi.