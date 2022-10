L’argentino lascia dopo un anno: il Liverpool gela la Juventus

Calciomercato Juventus, adesso è pronto a lasciare dopo un solo anno. Ma c’è l’interesse del club inglese: tutti i dettagli.

Come scrivono da ‘Elgoldigital’, la situazione del centrocampista argentino Rodrigo De Paul adesso sarebbe già ai capolinea. Infatti, l’Atletico non è contento delle prestazioni dell’ex Udinese e adesso sarebbe pronto a liberarsene.

Si è parlato in passato di un forte interesse dei bianconeri che se lo sono, in fondo, contesi con l’Atletico Madrid fino alla fine ma, sempre secondo l’indiscrezione, una delle squadre in pole per l’acquisto è il Liverpool di Klopp.

Calciomercato Juventus, Liverpool su De Paul già a gennaio

I Reds devono cambiare assolutamente strategia, in un’annata iniziata in piena crisi. Attualmente figurano noni in classifica in Premier League, con il centrocampo martoriato dai tanti infortuni. Ecco perché, salvo sorprese improvvise, cercheranno una sorta di soluzione già a gennaio.

Come scrivono gli spagnoli, Rodrigo De Paul potrebbe essere opzione più che gradita per il Liverpool, che come detto poc’anzi, deve migliorare proprio il settore in mediana. Un giocatore adatto anche alla Premier League che, quindi, piace anche al tecnico tedesco. Staremo dunque a vedere cosa succederà e se i bianconeri proveranno a rilanciare, ma quello che sembra scontato è che il Liverpool proverà già a interessarsi al giocatore per il mercato di gennaio, quindi già nella finestra invernale.