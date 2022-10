Calciomercato Juventus, doppia beffa: “scippo” Liverpool gratis

Calciomercato Juventus, doppia beffa: scippo del Liverpool gratis e un ritorno in bianconero che si potrebbe verificare prestissimo

La questione è assai semplice: non solo la Juventus, ma anche diversi club europei, stanno cercando in tutti i modi di capire quali possono essere i colpi a parametro zero per la prossima stagione. O anche quelli che, a prezzo ridotto, si potrebbero concretizzare nel prossimo mese di gennaio quando ci sarà la possibilità di poter intervenire sul mercato per rinforzare le proprie rose. Insomma, si fanno delle valutazioni e ci sono poche discussioni che la Juve avrebbe cercato di portare a Torino Tielemans, il centrocampista belga che ha deciso di non rinnovare quel contratto in scadenza con il Leicester.

Ma c’è una grossa novità, senza quanto riportato dal Daily Express che tocca da vicino la Vecchia Signora. Ci potrebbe essere un’accelerata decisiva da parte del Liverpool che in rosa ha Arthur – che si è infortunato, ovviamente – e che potrebbe rispedire al mittente il giocatore cercando di prendere Tielemans già nella prossima sessione di mercato invernale. In poche parole, una doppia beffa per la Juventus di Cherubini.

Calciomercato Juventus, accelerata Liverpool

Secondo il tabloid inglese l’accelerata della squadra di Klopp – che non se la sta passando bene – potrebbe essere quella decisiva per il futuro del giocatore. Il tedesco è in difficoltà e vorrebbe trovare una soluzione per aiutare la propria squadra che non riesce a girare come gli scorsi anni. E nel mirino, appunto, ci ha messo Tielemans che ha rispedito al mittente l’offerta di rinnovo.