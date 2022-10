Calciomercato Juventus, i rivali di sempre interessati al difensore del Villareal.

Non si fermano praticamente mai le trattative di mercato, anche a quando le sessioni ufficiali sono decisamente lontane. Infatti, il lavoro per poter arrivare a chiudere un affare è spesso molto più lungo e annoso di quello che si vede nei giorni di mercato, tanto che a volte parte molto prima temporalmente parlando.

Secondo quanto riportato su Twitter da Matteo Moretto, quella che sta andando in scena in questo periodo è una intensa trattativa tra la rivale di sempre della Juventus, l’Inter, è il Villareal per un calciatore a cui anche la “Vecchia Signora” era molto interessata in passato. Qualora il tutto andasse in porto, quindi, si potrebbe verificare nuovamente una di quelle situazioni per cui un calciatore viene letteralmente strappato dalle grinfie di un altro club, che pure aveva messo gli occhi su d lui.

Calciomercato Juventus, Inter punta Pedraza per la fascia sinistra

Secondo il “periodista italiano” infatti, l’esterno del Villareal Alfonso Pedraza sarebbe la prima scelta per la fascia sinistra dell‘Inter. Il suo contratto è infatti in scadenza il prossimo giugno: per questo motivo la dirigenza sportiva dei nerazzurri sta lavorando sodo per cercare di assicurarsi le prestazioni del calciatore a parametro zero. Qualora accettasse quindi la società milanese si assicurerebbe il terzino senza sborsare nemmeno un centesimo.