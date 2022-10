Calciomercato Juventus, rottura totale con il club: futuro a sorpresa

Calciomercato Juventus, rottura totale con il club e futuro a sorpresa per il fantasista che va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Voleva decisamente cederlo il Real Madrid la scorsa estate, soprattutto per quel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma ha rifiutato tutte quelle che erano le offerte che gli erano arrivate, mettendo così con le spalle al muro anche Florentino Perez. Nonostante non si sia alla fine concretizzato l’arrivo di Mbappé che ha rinnovato con il Psg, per Asensio le presenze in questa stagione sono state pochissime. E in questo modo è assai difficile riuscire ad andare al Mondiale. Bene, nonostante questo, potrebbe esserci anche una clamorosa decisione da parte del giocatore che nelle ultime settimane era pure stato accostato al Barcellona.

Ma dalla Spagna confermano che i catalani non hanno mai contattato il giocatore. E lui stesso, a quanto pare, potrebbe cambiare idea nel corso dell’annata per cercare di strappare il rinnovo da parte dei Blancos. Che pur di non perderlo a parametro zero, magari a condizioni vantaggiose, potrebbero pure decidere di rinnovare l’accordo. Insomma, un futuro a sorpresa per Asensio che così potrebbe rimanere alla corte di Ancelotti anche l’anno prossimo. Ovviamente queste sono solamente delle supposizioni al momento, lanciate da elnacionat.cat.

Calciomercato Juventus, c’è la rottura

Certo, la questione non è di semplice lettura anche perché con il Real Madrid sembrerebbe esserci stata una vera e propria rottura soprattutto per il comportamento del giocatore a nei mesi scorsi. Che s’è impuntato e che non ha voluto saperne di lasciare la maglia bianca. Magari a dire il vero avrà pensato anche di andare in scadenza per strappare un contratto migliore, ma questo atteggiamento ha indispettito il Real Madrid.