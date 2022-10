Idillio finito con la Juventus: club da sogno per Vlahovic

Calciomercato Juventus, alla fine un big club si starebbe già muovendo per il bomber bianconero Dusan Vlahovic: i dettagli.

Dusan Vlahovic, fulcro offensivo dei bianconeri e giovane prodigio della squadra di Allegri attualmente, proprio come tutta la sua squadra, sta attraversando un momento di crisi. Stando alle ultime indiscrezioni, direttamente da ‘Sport1’, la Juve starebbe riflettendo sul futuro del serbo.

L’attaccante classe 2000 sta fornendo prestazioni non al livello alla quale avevi abituato l’ambiente, i tifosi, ma più in generale la Serie A, visto anche il passato prorompente con la maglia della Fiorentina, ed è per questo, dunque, che i bianconeri, adesso, potrebbero tenere in considerazioni offerte in arrivo dall’estero.

Calciomercato, Juventus “apre” alla cessione di Vlahovic

Non è quindi da escludere che il club di Andrea Agnelli valuti offerte importanti provenienti dall’estero. Un esempio non indifferente potrebbe essere il Bayern Monaco. Proprio il club tedesco, giusto ad inizio stagione, è riuscito nell’impresa di chiudere il centrale difensivo De Ligt e ora potrebbe anche replicare anche con Vlahovic? Troppo presto per dirlo.

Il club bavarese ha come obiettivo Kane, il bomber del Tottenham ma in caso di mancato accordo con il bomber inglese, Vlahovic è sicuramente la seconda scelta da tenere sott’occhio. Un colpo di scena incredibile che nessuno si sarebbe aspettato viste anche le grandi pretese con cui è stato preso Dusan. Ma, ripetiamolo, è ancora troppo presto per fare sentenze. Il giocatore è davvero in grado di fare la differenza e la Juventus si auguri possa ritrovare presto forma e che possa essere il giocatore decisivo nel presente ma anche e soprattutto nel futuro.