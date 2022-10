Juventus, Arrivabene spazientito: esonero lampo di Allegri

Juventus, stando all’ultima indiscrezione, Arrivabene avrebbe già le idee chiare sul futuro ma c’è un piccolo inconveniente.

Arrivabene avrebbe le idee chiare sul possibile futuro di Massimiliano Allegri ma, stando alle indiscrezioni di Momblano, il motivo è dovuto alle scelte del presidente. Ecco cosa ha detto a tal proposito.

”Fosse per Arrivabene cambierebbe domani Allegri. Basterebbe solo una parolina dall’alto.” Secondo Momblano, dunque, tutto dipenderebbe, adesso, dalle scelte del presidente Andrea Agnelli. Solo in questo caso si potrebbe cambiare guida tecnica.

Juventus, Arrivabene deciso sul futuro di Allegri

Come infatti comunicato a ‘Fiercalcio’ da Momblano, il cambio in panchina arriverebbe soltanto con una presa di posizione dall’alto, inteso, che l’ultima parola spetta proprio al presidente Andrea Agnelli. Dopo la sconfitta in trasferta contro il Milan, la Juventus fatica a riacquistare la forma e nonostante qualche buona uscita in campionato e poi in Champions League, la squadra di Allegri continua a non trovare la continuità.

Scarsi risultati che non lasciano ben sperare per il proseguo del campionato tanto che adesso si parla già di un ritro preventivo in caso di brutto risultato in Champions League, come sappiamo, domani ci sarà il ritorno della sfida contro il Maccabi, in una trasferta tutt’altro che scontato e – quindi – di un’importanza monumentale vista l’attuale situazione dei bianconeri. Tutto, dunque, verrà rimandato a data da destinarsi in attesa di capire come risponderà la squadra a questa ennesima batosta in campionato.