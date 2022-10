Juventus, rientro Chiesa: colpo di scena dell’ultim’ora

La Juventus si sta preparando ad una delle partite più importanti della stagione per gli uomini allenati da Massimiliano Allegri.

Domani sera i bianconeri saranno di scena contro il Maccabi Haifa nel quarto turno del torneo europeo. Match da vincere a tutti i costi per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Missione da compiere non solo per sognare ancora il trionfo, ma anche per portare a casa degli introiti economici molto importanti per le casse del club.

In questi mesi mister Allegri ha lamentato spesso le assenze di alcuni big della sua rosa e non si può dargli torto. Sia Pogba che Chiesa infatti non sono mai stati a disposizione dell’allenatore e con loro in campo il tecnico avrebbe avuto senz’altro un maggiore potenziale offensivo

Juventus, Chiesa si allenerà con l’under 17 a Vinovo

Il percorso di riavvicinamento al campo per un match ufficiale di Chiesa prosegue a piccoli passi, non c’è l’intenzione di forzare i tempi ma come ha spiegato il giornalista Giovanni Albanese su Twitter Chiesa domani si allenerà con la formazione under 17 bianconera. Niente riposo per lui, che vuole bruciare le tappe ed essere al più presto a disposizione di Allegri.

Difficile capire quando Allegri lo inserirà nell’elenco dei convocati. Non è da escludere che possa essere inserito nell’elenco dei convocati in uno dei match di novembre prima della sosta. Anche se tutti aspettano il rientro al 100% nel mese di gennaio, quando si ripartirà nel 2023 con la missione di risalire la china in classifica.