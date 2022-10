Maccabi-Juventus, convocati ufficiali di Allegri: i tifosi lo “sentenziano”

Maccabi-Juventus, i convocati di Massimiliano Allegri in vista della gara di domani in Israele: i tifosi danno la propria sentenza sul tecnico

Svoltare o naufragare in maniera definitiva. Massimiliano Allegri, e non solo, ma l’intera Juventus, domani sera si giocano una parte fondamentale della propria stagione. E vale a dire tenere aperta in qualche modo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In Israele, contro il Maccabi, non sarà una passeggiata, soprattutto per quelli che sono stati i risultati in trasferta di una squadra che alla prima difficoltà si sfalda in maniera clamorosa. E allora ecco perché domani c’è in gioco tutto. Altrimenti a ottobre la stagione potrebbe già essere finita.

Ma intanto vediamo quali sono i convocati di Allegri: di novità importanti non ce ne stanno, solamente il ritorno di Di Maria dopo aver saltato il Milan per il secondo turno di squalifica dopo l’espulsione contro il Monza. Ma, oltre questo, non può non venire all’occhio quello che i tifosi bianconeri pensano del tecnico. Sui social il livornese è sentenziato.

Maccabi-Juventus, spopola Allegri out

Sui social è un Allegriout continuo senza soluzione di continuità. La sconfitta contro il Milan ha lasciato il segno non solo all’interno della squadra, incapace di reagire alla prima difficoltà, ma ancora di più nel cuore dei tifosi della Juventus che ormai si sono stancati di vedere una formazione blanda, moscia, che gioca all’indietro e che non sembra nemmeno avere la voglia di andare a riprendere le partite. Lo spirito Juve si è smarrito quasi completamente e questo al tecnico non viene perdonato in nessun modo. Giusto così, ovviamente. La “fortuna” è che domani già si torna in campo per cercare di rimettere a posto le cose in Champions. Anche se, come detto, sarà tutt’altro che semplice.