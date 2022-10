TV PLAY | Juventus smentita dal grande ex: “Era lui il centrocampista giusto”

Per la Juventus si avvicina uno dei momenti chiave di questa stagione, la trasferta in Israele per il quarto turno di Champions League.

Partita che i bianconeri devono assolutamente portare a casa per alimentare le possibilità di passare il turno. Psg e Benfica sono davanti ma ci sono ancora tre partite da disputare e la missione deve essere quella di fare il pieno di punti, anche se sarà molto complicato visto il valore degli avversari. Momento delicato per la Juve, considerato anche il ko con il Milan che ha alimentato il malumore dei tifosi.

L’ex centrocampista della Juve Momo Sissoko è intervenuto telefonicamente per parlare a Calciomercato.it su Tv Play. Il francese è ottimista riguardo una ripresa della formazioene bianconero: “L’inizio stagione è stato un po’ difficile, ma sono convinto che la Juventus tornerà a vincere e sarà protagonista per il futuro. Io penso che giocatori di esperienza come Di Maria e Paredes possono dare una mano e ridurre la pressione”.

Juventus, Sissoko confida nel ritorno di Pogba

Così come tanti tifosi bianconeri, anche Sissoko però confida nel ritorno al più presto di Paul Pogba, che potrebbe cambiare le carte in tavola: “Penso che sarà un’altra squadra, lui è un giocatore molto importante, che ha fatto bene alla Juve ed il suo ritorno è un buon acquisto per il 2023. La squadra ha bisogno di giocatori di qualità come Pogba“. Sissoko nel frattempo però sembra avere chiare sul momento che sta vivendo la squadra. “Tutti hanno le proprie responsabilità, tutti dall’allenatore ai giocatori e quando c’è responsabilità è importante saper riconoscere questa situazione, la Juve è un grande club ed io penso che nel prossimo mercato prenderanno giocatori di personalità” ha detto l’ex mediano.