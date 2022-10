Juventus, esonero Allegri: Arrivabene vuota il sacco a Sky

Juventus, le parole di Arrivabene sul possibile esonero di Allegri a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Maccabi.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Maccabi – decisiva per le sorti europee della Juventus – Maurizio Arrivabene è stato intervistato ai microfoni di Sky. Diversi gli argomenti trattati dal dirigente della “Vecchia Signora”, che ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, parlando anche della situazione legata al futuro di Max Allegri.

Dopo il brutto scivolone in campionato contro il Milan, infatti, il futuro del tecnico livornese è stato nuovamente messo in discussione da tanti tifosi, che sui social hanno espresso il proprio disappunto, criticando la mancanza di gioco e di idee che alberga in casa Juve. Alle sempre più insistenti voci riguardanti un possibile esonero di Allegri – mai realmente preso in considerazione dalla proprietà almeno fino a questo momento – Arrivabene ha risposto prontamente ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “C‘è fiducia assoluta. Dobbiamo necessariamente evitare scelte emozionali: trovare a tutti i costi un colpevole sarebbe sbagliato per la società e per le partite future.”

Sulla partita di stasera: “Inutile nascondere come sia una partita molto importante per mio. C’è solo un risultato utile: la vittoria.”