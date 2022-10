Maccabi-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi. Ecco quali potrebbero essere le scelte di Massimiliano Allegri

Sa benissimo, Massimiliano Allegri, di giocarsi una grossa fetta di stagione contro il Maccabi nella gara di questa sera. Se per quanto riguarda l’esonero il tecnico potrebbe essere tranquillo – almeno secondo la ricostruzione di calciomercato.it – non può essere sicuramente sereno sapendo che una sconfitta potrebbe compromettere del tutto, già a ottobre, l’annata della sua squadra. Sì, il campionato è aperto, e su questo ci sono pochi dubbi, ma recuperare è sempre difficile soprattutto se non dai mai la sensazione di poterlo fare. Le prestazioni lasciano a desiderare – è dir poco – e anche sotto l’aspetto caratteriale la Juventus sembra una squadra in agonia.

Bene, dicevamo: stasera la Juve si gioca tutto. E Max avrà di nuovo a disposizione Di Maria che giocherà davanti insieme a Vlahovic. Da capire quale sarà l’atteggiamento tattico della Vecchia Signora. Andiamo a vedere, insomma, quali sono le probabili formazioni dei quotidiani sportivi.

Maccabi-Juventus, le probabili formazioni

Secondo TuttoSport i bianconeri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: davanti a Szczesny spazio a Cuadrado e Danilo sugli esterni, con Bremer e Bonucci in mezzo alla difesa. McKennie, Paredes e Rabiot a centrocampo. Di Maria, Vlahovic e Kostic davanti.

Dovrebbe essere invece un 4-4-4 sia per Corriere dello Sport che per Gazzetta dello Sport. Con Kostic abbassato sulla linea dei centrocampisti e con McKennie largo a destra in mezzo al campo. Ballottaggio dietro, con Alex Sandro – che viene messo titolare – che potrebbe insidiare il posto di Danilo. Per il resto uomini identici. Con il faro Di Maria che giocherà sicuramente dal primo minuto. Lui è la certezza di Allegri.