Calciomercato, piazza pulita Juventus: doppio addio ‘programmato’

Calciomercato Juventus, decisione lampo dei bianconeri, non continueranno con la squadra nella prossima stagione.

Alla loro ultima stagione in bianconero, entrambi i giocatori non rinnoveranno il proprio contratto nella prossima stagione per volontà della società.

Come scrive ‘Nicolò Schira’ su ‘Twitter’, adesso è praticamente certificato. Juan Cuadrado e Alex Sandro in scadenza con la Juventus, non rinnoveranno il proprio contratto nella prossima stagione e quindi finiranno la naturale durata del loro attuale contratto che scade, appunto, nel 2023.

Certamente non nei loro momenti migliori, Cuadrado e Alex Sandro, titolari inamovibili di Allegri, ieri sono stati i protagonisti in negativo, così come tutto il resto della squadra della sconfitta rovinosa a Maccabi. Una trasferta che ha praticamente definito l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League già ai gironi di Champions League. Un risultato molto brutto che si allinea agli altri maturati in campionato in questa stagione decisamente più problematica del solito.

Ieri i tifosi hanno rinunciato al sogno Champions League anche più prematuramente del solito. La Juventus adesso dovrà giocarsi la qualificazione in Europa League anche se, certamente, l’umore non è dei migliori dopo la rovinosa sconfitta di ieri. Ma la società cambiare sicuramente marcia e proverà in tutti i modi a rialzarsi anche rivoluzionando l’organico attualmente presente.