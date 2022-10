Calciomercato, Juventus forza sette: bye bye Allegri

Calciomercato Juventus, sarebbero ben sette i potenziali sostituti di Allegri in caso di esonero del tecnico toscano: i nomi.

La Juventus ieri ha praticamente detto addio alla qualificazione agli ottavi di Champions League, perdendo rovinosamente in trasferta contro il Maccabi. Una vera crisi che obbliga i bianconeri al ritiro fino al derby, prossima sfida di campionato.

Le colpe, sottolinea la società, sono di tutti ma certamente sotto i riflettori è finito l’allenatore Massimiliano Allegri che con un stipendio faraonico non riesce, dopo un’annata già difficile come la scorsa, a trovare i risultati anche in questa stagione. Attualmente i bianconeri sono in una profonda crisi che potrebbe avere uno scossone anche a livello dirigenziale, quindi, con un possibile cambio in panchina già nella pausa invernale del Mondiale in Qatar. Stando all’indiscrezione di ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, sarebbero ben sette i potenziali sostituti di Max Allegri.

Calciomercato Juventus, sette grandi nomi per il dopo Allegri | C’è anche un ex storico

Tra i papabili sette continua a figurare come primo nome proprio quello del tecnico argentino Pochettino. Ma ciò che sorprende è, chiaramente, l’assenza di Antonio Conte, attualmente saldo sulla panchina del Tottenham. Andiamo ad analizzare in dettaglio tutti i nomi fatti da Nicolino.

Pochettino, Benitez, Tuchel, Tedesco, Di Francesco, Prandelli e Paulo Sosa. Certamente l’ultimo nome sorprende visto che si tratterebbe di un ex storico bianconero che ha militato anche nella Fiorentina proprio come tecnico. Insomma, tanti nomi di qualità con un palmares di tutto rispetto ma ciò che sorprende è l’assenza di Antonio Conte, profilo che tempo fa veniva messo proprio in cima alla lista.