Calciomercato Juventus, doppio scippo Roma: li prendono gratis

Guardare sempre al calciomercato e alle possibili mosse da effettuare in futuro è un must per la Juventus e tutti i top club europei.

La stagione sta per vivere una delle sue fasi più importanti, ci avviciniamo ad un rush che porterà a disputare tante partite in poche settimane. All’orizzonte c’è già la sosta della seconda metà di novembre per i mondiali che si giocheranno in Qatar e la Juve in questo periodo è chiamata a recuperare il terreno perduto nelle fasi iniziali. Anche se le cose sembrano mettersi male sia in campionato che in Champions League.

Durante la pausa, con tanti elementi della rosa bianconera impegnati del torneo, ci sarà modo per iniziare a fare delle valutazioni in chiave mercato. A gennaio potrebbe esserci la necessità o l’opportunità di fare degli innesti, oppure più semplicemente si potrebbe guardare ai movimenti da effettuare nel corso della prossima estate.

Calciomercato Juventus, la Roma punta Ndicka e Aouar

Non ci sono dubbi sul fatto che dovranno essere effettuate delle mosse in casa bianconera, proseguendo nel percorso di rinnovamento. Ma la concorrenza è tanta e la Roma sembrerebbe pronta a soffiare due obiettivi. Come ha sottolineato “Il Romanista” infatti i giallorossi si sono messi sulle tracce di due giocatori che sono da tempo accostati alla Juventus. Stiamo parlando del difensore centrale Ndicka dell’Eintracht Francoforte e del centrocampista Aouar del Lione. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza nel prossimo giugno 2023 e dunque sono potenziali parametri zero, elementi che potrebbero essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Per questo motivo è facile pensare che nel corso delle prossime settimane possa scatenarsi un’asta tra club per accaparrarseli.