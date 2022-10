Il cerchio si chiude subito: ritorno fulmineo alla Juventus

Calciomercato Juventus, nemmeno dopo un anno già il ritorno in bianconero. Tutti i dettagli dell’operazione.

Dopo il caso Arthur, che sicuramente non verrà riscattato dal Liverpool, adesso, c’è anche un caso Zakaria. Il centrocampista svizzero potrebbe ritornare a Torino, incredibilmente, già a gennaio. Un ultimatum che arriva dal Chelsea.

Secondo infatti i media britannici e come sottolinea ’90min.com’ già a gennaio potrebbero esserci degli stravolgimenti in casa blues. I destinati alla partenza nel mercato invernale sono, appunto, lo svizzero e Ziyech, l’esterno che per lungo tempo è stato conteso dal Milan. Entrambi i giocatori sarebbero in uscita per volere della società.

Calciomercato Juventus, Zakaria già di ritorno

I blues sarebbero già disposti ad interrompere il prestito del centrocampista svizzero che a questo punto potrebbe ritornare al mittente, cioè la Juventus. Zakaria si è unito al Chelsea il giorno della scadenza del calciomercato estivo ma non ha ancora giocato praticamente mai. Minutaggio davvero irrisorio per il mediano.