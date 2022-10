Polveriera Juventus, Allegri e lo spogliatoio | Repubblica: “Ecco chi rema contro”

Polveriera Juventus, fronde interne dentro lo spogliatoio. Il quotidiano Repubblica ha cercato di ricostruire la situazione. Ecco chi rema contro

Che qualcosa non va all’interno dello spogliatoio della Juventus è chiaro a tutti. Ed è evidente. La squadra sembra non seguire quelle che sono le indicazioni del tecnico. O non le recepisce del tutto. Insomma, non va per nulla bene e anche i risultati mostrano questo. Il quotidiano Repubblica, comunque, ha cercato di fare un quadro di quella che sembra essere una vera e propria polveriera all’interno della squadra bianconera. Ci sarebbero dei giocatori favorevoli anche all’esonero, mentre ci sono i fedelissimi di Max che vorrebbero andare avanti con lui. E poi c’è chi sta in mezzo, come quelli che pensano al Mondiale (Pogba, Paredes e Di Maria) o quelli che non sembrano aver preso una posizione o che hanno messo la squadra davanti a tutti (Bonucci e Vlahovic).

Tra i fedelissimi di Max – sottolinea il quotidiano – ci sono Perin, Szczesny, Danilo e Cuadrado, oltre ovviamente a De Sciglio che è un vero e proprio cocco dell’allenatore. Mentre sono diversi quelli che vedrebbero pure volentieri un allontanamento del livornese con uno scossone in panchina.

Polveriera Juventus, ecco chi rema contro

McKennie – che comunque gioca – Locatelli, Kostic e Bremer oltre a Miretti e Chiesa. Questa la fronda anti allegriana secondo il giornale. Anche se, onestamente, pensare che questi possano davvero giocare contro il proprio allenatore ci pare esagerato. Miretti è stato buttato dentro senza problemi da Allegri, Kostic e Bremer sono gli ultimi arrivati e da persone intelligenti non si metterebbero subito a fare “casini” dentro uno spogliatoio nuovo. Chiesa non gioca da un anno mentre Locatelli è stato fortemente voluto da Allegri. Insomma, supposizioni, queste sono.