Debacle Juventus, sostituto Allegri: la scelta sorprende tutti

Debacle Juventus, la scelta del possibile sostituto di Allegri sorprende tutti. Ecco chi avrebbe in mente Agnelli di prendere la prossima stagione

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli alla fine della gara persa malamente e vergognosamente contro il Maccabi Haifa in Champions League, che ha complicato in maniera esagerata il percorso europeo dei bianconeri, ha confermato in panchina Massimiliano Allegri almeno fino al termine della stagione. Poi, ovviamente, le cose possono sempre cambiare da un momento all’altro anche se, non sappiamo onestamente cos’altro deve succedere per dare uno scossone. Forse il punto più basso è stato toccato in Israele, ma al peggio non c’è mai fine, purtroppo.

Insomma, si vedrà in queste partite prima della sosta del Mondiale. E qualora non arrivasse uno scossone, potrebbe essere quello il momento del cambio. Vedremo. In ogni caso s’è parlato di tante alternative, da Zidane a Conte, fino al traghettatore Montero. Ma secondo le informazioni riportate dalla Spagna, la Juve avrebbe in mente un altro obiettivo.

Debacle Juventus, è Pochettino il sostituto

Sarebbe l’ex Tottenham e Psg Mauricio Pochettino in cima alla lista della Vecchia Signora per sostituire Allegri. Libero da ogni vincolo in questo momento, il tecnico argentino è da sempre rientrato in quella cerchia di nomi che avrebbero potuto fare al caso della Juve. E questa pista al momento sembra davvero calda. Una soluzione economicamente importante – Pochettino è uno che ha sempre guadagnato tanto – che toglierebbe di mezzo tutti gli altri allenatori che sono stati accostati ai piemontesi nel corso di queste ultime settimane, quando s’è capito che le cose stavano per precipitare. Purtroppo è veramente stato così, con una Champions quasi sfumata e con dieci punti in meno rispetto al Napoli in campionato dopo nove giornate. E chi lo avrebbe mai detto?