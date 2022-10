Allegri nel baratro, nuovo allenatore Juventus: sorpasso a sorpresa

Allegri nel baratro: il nuovo allenatore della Juventus potrebbe arrivare da molto lontano. Sorpasso a sorpresa nella corsa alla panchina

Se prima vi abbiamo parlato di quelli che sono gli elementi che alla fine della stagione potrebbero salutare e che non sembrano tutti, ovviamente in casa Juventus tiene banco e anche tanto, e giustamente pure, la questione relativa al tecnico che la prossima stagione si dovrà sedere sulla panchina della formazione bianconera. Ah, per inciso, potrebbe succedere anche durante quest’annata, soprattutto se le cose da qui alla sosta per il Mondiale non dovessero cambiare. Nonostante le parole “rassicuranti” di Agnelli, il tecnico livornese rimane in bilico. Ovviamente tutti sperano in un cambio di marcia già da domani sera nel derby – proprio da un derby vinto al 92esimo partì una rimonta clamorosa – anche se, di segnali, per immaginare questo, non ce ne sono stati.

Dunque, Allegri, rimane sempre in bilico. Lì, alla finestra, in attesa di capire in che modo la sua squadra si comporterà nelle prossime uscite. E siccome la panchina della Juve fa comunque gola a molti, girano diversi nomi di possibili sostituti. E, citando Papa Francesco, che nel momento della sua elezione a Pontefice si presentò ai fedeli con “sembra che i cardinali hanno deciso di andare a prenderlo da molto lontano il Papa”, anche la Juve sembra avviata verso questa soluzione argentina.

Allegri nel baratro, Pochettino in pole

Mauricio Pochettino, secondo le informazioni riportate da tntsports.com, portale argentino, sarebbe in pole position qualora le cose dovessero precipitare in casa Juventus. Il tecnico adesso è a spasso dopo l’esperienza con il Psg, e il profilo piace dalle parti della Continassa. Ora, l’argentino Francesco dentro il Vaticano la rivoluzione l’ha fatta bene e al momento tutti gira alla perfezione anche per quell’umiltà che ha dimostrato di possedere. Il connazionale Pochettino sarebbe chiamato ad un lavoro simili dentro il centro sportivo della Juve. Il conclave avrebbe deciso.