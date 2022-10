Calciomercato, Xavi insaziabile: colpo gratis e Juve al tappeto

Calciomercato Juventus, bianconeri presi in contro-tempo dal Barcellona.

Nonostante il mercato di gennaio, e ancora di più quello di giugno, siano ancora molto lontani, le dirigenze sportive dei diversi club europei sono alla costante ricerca di profili di calciatori che possano migliorare le rose delle proprie squadre, sondando a maggior ragione il terreno per quei calciatori che sono in scadenza contrattuale.

Spesso infatti accade che molti giocatori, anche quelli che fanno la differenza in campo, si ritrovino ad essere in una situazione di scadenza contrattuale e senza un rinnovo messo in preventiva. Infatti la situazione del calciatore che Xavi ha messo nel suo mirino è proprio questa, cioè di un contratto in scadenza nel giugno 2023 è una mancanza di rinnovo, motivo per cui la dirigenza sportiva blaugrana si è messa subito al lavoro per varcare di assicurarsi il francese, soffiandolo di fatto ad un possibile interesse bianconero.

Calciomercato Juventus, Kanté in scadenza a giugno è un affare d’oro

Il centrocampista del Chelsea è entrato di fatto nel mirino del Barcellona, che saluterà sicuramente Busquets a fine anno e che è per questo alla ricerca di un suo degno sostituto. Il mancato rinnovo di Kanté potrebbe quindi essere un’occasione d’oro che sicuramente tutte le squadre in giro per Europa e in cerca di qualcuno in mediana guarderanno con molta attenzione. Tra queste vi sarà sicuramente anche la Juventus, che però rischia di essere anticipata proprio dall’interessamento della società Blaugrana, rimanendo difatti a mani vuote. A riferirlo è fichajes.net.