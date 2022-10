Calciomercato, intreccio Juve-Inter ad alta quota: 90 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, effetto domino Inter e 90 milioni che cambiano tutto: l’ultima indiscrezione dalla Spagna è travolgente.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un derby della Mole che potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per Max Allegri. L’atmosfera in casa Juve è sempre più tesa: la debacle di Israele contro il Maccabi ha acuito divergenze che già sembravano troppo ampie per poter essere minimizzate.

Il mini ritiro punitivo si è subito configurato come un semplice palliativo da somministrare ad un malato cronico. In occasione dell’ultimo impegno europeo, del resto, la “Vecchia Signora” ha messo a nudo quei limiti che ormai si porta dietro come una spada di Damocle da tanto, troppo tempo. Distratta, mai incisiva e pericolosa, “Madama” si è letteralmente sgretolata al cospetto di un avversario inferiore tecnicamente, ma molto più coriaceo dal punto di vista dell’organizzazione tattica.

Isolato e sempre da solo, Dusan Vlahovic ha avuto pochissimi palloni giocabili. Dopo le due reti siglate consecutivamente contro Bologna e Maccabi, il serbo si è reso protagonista di due prestazioni tutt’altro che esaltanti in campionato ed in Champions League. Nervoso e frenetico, l’ex bomber della Fiorentina sembra riscontrare non poche difficoltà ad assumersi l’onere di un attacco in latitano quelle azioni manovrate che avevano esaltato l’attaccante serbo in quel di Firenze.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Lautaro Martinez: le ultime

E così, sorprende fino ad un certo punto porre l’accento sulle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, secondo cui Vlahovic sarebbe finito nel mirino di Bayern Monaco e Tottenham, che per motivi diversi sono alla ricerca di una punta a cui affidare le chiavi dei rispettivi reparti offensivi. Interessante, sotto questo punto di vista, attenzionare il possibile intreccio che potrebbe crearsi con l’Inter. Stando a quanto riferito da todofichajes.com, infatti, nella lista dei desideri degli Spurs ci sarebbe anche Lautaro Martinez, per il quale il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 90 milioni di euro. Chiaramente nel caso in cui si concretizzasse il blitz del Tottenham per Lautaro, è chiaro che gli Spurs mollerebbero inevitabilmente la presa per Vlahovic.