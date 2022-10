Torino-Juventus, i convocati di Allegri: novità in attacco

La Juventus si sta preparando al meglio al derby che domani pomeriggio alle ore 18 giocherà contro il Torino di mister Juric.

Una partita ovviamente da vincere a tutti i costi, per conquistare i tre punti ma anche per allontanare lo spettro della crisi. I tifosi si aspettano un pronto riscatto dopo le ultime due sconfitte che hanno fatto finire nuovamente nel mirino della critica mister Allegri, ma anche diversi giocatori e la dirigenza. C’è il serio rischio di compromettere anzitempo la stagione.

In campionato infatti la Juventus si trova costretta a rincorrere le altre big che ambiscono ad un piazzamento in zona Champions League. Allo stesso tempo in Champions la situazione è ancor più delicata. Tre ko in quattro gare hanno messo a serio rischio la qualificazione al turno successivo. Di fatto serve un mezzo miracolo per andare avanti.

Juventus, ecco i convocati per il derby

Ad ogni modo adesso bisogna concentrarsi sul Torino, squadra ostica e ben allenata. Un derby sfugge a tutti i pronostici e non ci sono dubbi sul fatto che servirà una prova perfetta. Allegri ha diramato nel pomeriggio la lista dei convocati. Non c’è ovviamente Di Maria infortunato, che si aggiunge a Chiesa, Pogba e Kaio Jorge che non sono in lista.

In attacco Allegri ha chiamato anche Soulè e Iling-Junior. C’è curiosità per capire se ci saranno o meno novità nell’undici titolare. Non è da escludere qualche esclusione a sorpresa dopo la doppia disfatta arrivata negli ultimi sette giorni.