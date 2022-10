Torino-Juventus, il mister granata Juric avverte di due assenza importanti nel derby della Mole: tutti i dettagli.

Mister Juric in conferenza stampa ha parlato di due possibili grandi assenze nel derby contro la Juventus. Stando infatti alla ricostruzione del tecnico del Torino non ci saranno due giocatori chiave.

Domani alle ore 18.00 si giocherà il derby della Mole, una sfida molto importante che vedrà schierati i due club a contendersi i tre punti. Una derby che più degli altri ha bisogno di una scossa visti i tanti risultati negativi maturati dalla Juventus in questa stagione. Tra le fila di Juric mancheranno due giocatori importanti come Pellegrini e Sanabria.

Torino-Juventus, Juric avverte: “Non ci saranno”

Ecco le parole di mister Juric per la sfida contro la Juventus e le due assenze importanti: “Non ci sono. Pellegri ha una vecchia cicatrice che gli dà fastidio. Sanabria leggero affaticamento, non si è allenato e la vedo dura. Mi dispiace per Pellegri, ha questa vecchia cicatrice: i suoi non sono infortuni, ma lo bloccano. La mia sensazione è che, quando ha giocato, ha i movimenti di un attaccante vero. Ma non riesco a farlo rendere per i problemi che ha. Sanabria ci fa giocare bene. Ora pensiamo a come giocare: Karamoh è più un esterno ma l’altro giorno è entrato bene. Vediamo cosa succede e decideremo”.

Come detto poc’anzi domani la Juventus si giocherà il tutto e per tutto cercando di ottenere quei tre punti che mancano da troppo tempo in campionato. Una sfida che si preavvisa da cardiopalma.