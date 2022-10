‘Richiamano‘ Conte alla Juventus: ribaltone a giugno

Calciomercato Juventus, il ritorno all’ovile è sempre più possibile. Antonio Conte può tornare: svelati tutti i dettagli.

Conte bis sogno possibile? Certamente tutto dipenderà da Andrea Agnelli. Come scrivono da ‘Calciomercato.com’, la questione, spinosa, nel rapporto tra il presidente e il mister leccese, dopo il suo addio, hanno reso impossibile una nuova conciliazione, tanto che già nel 2019 il ritorno di Conte sarebbe stato possibile.

Ma adesso la quesitone è decisamente differente. La Juventus è in un evidente crisi e ha bisogno di un ritorno alle origini, ovverosia, una cura Conte. Come fu proprio post calciopoli e quegli anni “bui” del ritorno in Serie A laddove proprio la guida tecnica del mister leccese fu fatale per far ritornare i bianconeri ai vertici. Ora sembra il momento giusto ma dovrà decidere tutto Agnelli.

Calciomercato Juventus, Conte a giugno? Decide Agnelli

In un certo senso, ora più che mai, il ritorno di Antonio Conte sarebbe possibile. Il mister è in scadenza con il Tottenham e nonostante il super contratto già pronto per un eventuale rinnovo, difficilmente Conte desisterebbe ad un richiamo da parte del suo club storico. Un ritorno a Torino in un momento del genere sarebbe la sfida ideale per il tecnico leccese ed ex capitano proprio della Juventus.

Il phisique du role è quello giusto ma a che prezzo? Certamente il conto più “salato” è quello della pace con il presidente per un bene più grande di tutti: la Juventus. In tal senso la scelta di Agnelli sarà cruciale e se dovesse decidere sarà, chiaramente, per giugno.