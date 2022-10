Juventus, finalmente Pogba: spunta la data del ritorno in campo del centrocampista francese. E sorride pure Deschamps

Non ha ancora debuttato in campionato Paul Pogba. L’infortunio in fase di preparazione lo ha messo ai box e fino ad ora, Allegri, non ha potuto contare su quello che è stato un clamoroso ritorno in casa Juventus. Ma finalmente, almeno secondo quanto riportato da L’Equipe, anche per lui si vede la luce in fondo al tunnel. E in Francia ovviamente sono molto interessati alla questione visto che il giocatore è atteso da Deschamps per il Mondiale del mese prossimo in Qatar.

Sorride, insomma, anche il selezionatore della nazionale francese. E potrebbe sorridere anche Massimiliano Allegri che potrebbe ritrovare pure Chiesa che ormai sembra davvero essere sulla via del recupero. Ma concentriamoci su Pogba e andiamo a vedere quali potrebbero essere i tempi del suo ritorno in campo.

Juventus, finalmente Pogba: ecco quando rientra

Secondo l’autorevole quotidiano transalpino Pogba dovrebbe presto rivedersi in gruppo per poi essere pronto tra la fine del mese di ottobre o al massimo nella prima settimana di novembre. Insomma, ci siamo, e se questi tempi venissero rispettati allora appare evidente come i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per vedere il francese allenarsi sotto gli ordini del tecnico che lo ha lanciato senza nessun problema nel grande calcio. E’ mancato alla Juventus Pogba lì, in mezzo al campo. E mancherà ancora per le prossime partite. Ma forse l’attesa sembra davvero finita.