Formazioni ufficiali Torino-Juventus: doppia esclusione top di Allegri

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali: ecco i ventidue in campo in vista della stracittadina della Mole. Allegri rimescola nuovamente le carte in tavola.

L’attesa sta per finire. Tutto pronto per il fischio d’inizio di Torino-Juventus. Appuntamento al quale i bianconeri si presentano con la volontà di invertire sin da subito un trend che definire negativo sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Dopo il tonfo di Haifa e la relativa strigliata di Agnelli, la compagine di Allegri – con un piede e mezzo fuori dalla Champions League – vuole provare almeno a risalire la china in Campionato.

Confermate le indiscrezioni di formazione della vigilia. La Juve ritorna al caro vecchio 3-5-2: fuori Milik e Bonucci. Davanti a Szczesny spazio a Danilo, Bremer ed Alex Sandro. A centrocampo Locatelli in cabina di regia, scortato da Mckennie e Rabiot. Sulle corsie esterne spazio a Cuadrado e Kostic, con Vlahovic e Kean in attacco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Kean.

TORINO (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Miranchuk.