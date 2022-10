Derby da incubo, verdetto choc: “Toglietegli la maglia della Juve”

Torino-Juventus, non si sblocca il derby della Mole nella prima frazione di gioco. Tifosi nuovamente scatenati sui social. Giudizi senza appello.

Terminati i primi 45 minuti del derby della Mole: all’Olimpico Grande Torino la Juventus non è ancora riuscita a sbloccare la contesa. Granata e bianconeri, infatti, hanno terminato la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0.

Dopo un inizio un pò in sordina, con molti errori tecnici da ambo le parti, la contesa si è accesa a ridosso della mezz’ora, quando la Juventus è andata vicino al goal in un paio di circostanze. Uno dei più inspirati è sicuramente Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo si sta muovendo bene, offrendo in diverse circostanze valvole di sfogo importanti alla manovra della Vecchia Signora. Tuttavia, Mckennie e Cuadrado stanno nuovamente deludendo le attese: il texano non riesce a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico bianconero, mentre “El Panita” non sfonda mai sulla corsia destra, mostrando diverse lacune anche in fase difensiva. Immediata la reazione dei tifosi:

#McKennie e #Cuadrado sono due giocatori IGNOBILI Da togliergli la maglia bianconera con la forza tra primo e secondo tempo.. — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) October 15, 2022

Cuadrado è semplicemente un grande giocatore ormai cotto e a fine carriera. La colpa è della società che gli ha persino rinnovato il contratto. — Vinpax (@Vinpax85) October 15, 2022

Questo Cuadrado assomiglia molto a Zanetti.#ToroJuve — JReport (@juventinoreport) October 15, 2022

Da quando è iniziata la stagione insulto più Cuadrado che Alex Sandro — Shinji (@missionaryshin) October 15, 2022