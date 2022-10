Calciomercato Juventus, via dopo il derby: colpaccio già deciso

Non si placano mai le voci di calciomercato che riguardano le possibili mosse future della Juventus nel corso del nuovo anno.

La squadra di Allegri ieri è riuscita a tornare al successo contro il Torino nel derby della Mole. Vittoria firmata Vlahovic che consente di guardare con un pizzico di ottimismo in più al futuro, anche se c’è ancora tanto terreno da recuperare in campionato e il cammino in Champions League sembra essere ormai compromesso.

In ogni caso la Juventus deve continuare a rinnovare il suo organico ed è per questo motivo che nel corso del 2023 arriveranno volti nuovi a Torino. Solo così si potrà pensare di poter tornare al più presto al successo, aprendo un nuovo ciclo di vittoria per la felicità di quei tifosi senz’altro delusi per il cammino in questa stagione.

Calciomercato Juventus, Frimpong per gennaio: Zakaria nella trattativa?

Anche il derby di ieri pomeriggio ha evidenziato alcune criticità nell’organico di Allegri. Servono nuovi esterni, sia a destra che a sinistra. Tanto più che i contratti di Alex Sandro e di Cuadrado volgono al termine. Come ha spiegato calciomercato.it una buona occasione per la corsia destra potrebbe essere rappresentata da Frimpong, esterno olandese che milita nel Bayer Leverkusen. Giocatore giovane e con ottimi margini di crescita. Le “aspirine” sono in difficoltà in Bundesliga e il calciatore potrebbe anche essere ceduto a gennaio. Con la Juventus che – se tornerà come pare dal Chelsea già ad inizio 2023 – per strappare il sì del club tedesco potrebbe inserire nella trattativa il centrocampista Zakaria.