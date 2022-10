Torino-Juventus, highlights VIDEO Serie A: top e flop dei giornali

Missione compiuta per la Juventus, che ieri sera ha ottenuto un prezioso successo contro il Torino. Highlights e video dell’incontro.

Il derby della Mole è stato deciso da una rete segnata nel corso della ripresa da Dusan Vlahovic, che finalmente è tornato al gol. Una vittoria che deve dare di fatto una svolta alla stagione della squadra di Allegri, da qui fino alla sosta per i mondiali si dovranno incamerare più punti possibili per rimanere in lizza per le prime posizioni.

Non è stata una partita bellissima, ma la Juventus ha dimostrato di aver trovato una nuova compattezza. Allegri in attacco ha dato una chance a Kean al fianco di Vlahovic, ma l’azzurro non ha sfoderato una prestazione da incorniciare. Ha rinunciato inizialmente a Paredes e Bonucci, con il difensore entrato in campo nella ripresa per l’infortunio occorso a Bremer.





Juventus, male Kean. Voto alto per Danilo

Tre punti d’oro in tasca, dicevamo, ma chi sono stati i migliori e i peggiori della Juventus? Sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport non sembrano avere dubbi sul fatto che Danilo sia stato tra i top di questo incontro. Voto più che positivo per il difensore, sempre sicuro e abile a districarsi anche nelle situazioni più complesse. Voto 7 in pagella per il Corriere, lo stesso che ha ottenuto il match winner Vlahovic. Hanno superato la sufficienza, con un bel 6.5, Szczesny, Alex Sandro, Locatelli e Rabiot. Tra i bocciati c’è Kean: per entrambi i giornali 5 in pagella per l’attaccante, che non ha sfruttato l’occasione che gli ha concesso Allegri.