Calciomercato Juve e Milan, fulmine a ciel sereno: firma bianconera

Calciomercato Juve e Milan, l’obiettivo delle due squadre italiane pronto a firmare per i bianconeri. Ma non quelli della Serie A…

Un obiettivo di Juventus e Milan – per i bianconeri di Allegri comunque se ne potrebbe parlare solamente la prossima stagione, visto lo status di extracomunitario – potrebbe decidere di lasciare il Chelsea il prossimo gennaio per firmare con una squadra sempre degli stessi colori di quella di Agnelli. Ma che milita in Premier League. Questa la sensazione al momento, secondo le informazioni riportate da todofichajes.com, che mette in evidenza il malumore di Pulisic.

L’americano dei Blues, dopo essere stato decisivo due settimane fa in casa del Wolverhampton, è rimasto in panchina senza mai entrare in campo nei successivi impegni della squadra di Potter. Un momento che insomma è da superare. E per farlo, il giocatore, seguendo anche quelle che sono state le indicazioni di qualche suo ex tecnico, potrebbe decidere di lasciare già a gennaio la squadra londinese per rimanere, comunque, in Premier League.

Calciomercato Juve e Milan, Pulisic al Newcastle

Al momento la squadra che sembra essere più vicina al giocatore è il Mewcastle, che sta disputando una stagione sicuramente importante come era pronosticabile, e che è alla ricerca per la prossima finestra di gennaio di innesti che possono far alzare il livello qualitativo della rosa. E un elemento che sembra essere destinato a cambiare maglia e che potrebbe quindi finire in bianconero è proprio Pulisic che di spazio, come raccontato, ne sta trovando davvero poco.

Un fulmine a ciel sereno sia per la Juventus che per il Milan soprattutto, visto che i rossoneri, a gennaio, avrebbero pure avuto lo slot libero per poter tessere un giocatore extracomunitario e quello dei Blues sembrava un elemento in grado ad andare a coprire quella casella.