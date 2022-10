Clausola da 120 milioni: 007 della Juventus pronti al blitz

Per la Juventus continua ad essere un periodo molto delicato nel quale si sta parlando tanto delle possibili mosse future del club.

Partita dopo partita ci si sta avvicinando alla sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar. Un altro mese circa con tante gare ravvicinate e con la necessità di conquistare più vittorie possibili per risalire la china in campionato, per poi giocarsi il tutto per tutto nel 2023 cercando di agguantare uno dei primi quattro posti. Allo stesso tempo c’è da conquistare una difficilissima qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un obiettivo che sarebbe molto importante non solo dal punto di vista sportivo. Riuscire a passare il turno garantisce degli introiti economici consistenti, fondamentali anche in chiave mercato per poter pensare di arrivare a quei giocatori chiamati a fare la differenza. La dirigenza bianconera qualche nome sul proprio taccuino l’avrebbe già appuntato.

Juventus, occhi su Florentino Luis ma costa tanto

Si guarderà sì agli elementi che sono in scadenza di contratto e che potrebbero essere ingaggiati dunque a parametro zero. Ma allo stesso tempo si deve pensare a fare anche qualche investimento in ottica futura, giocatori che possono aprire un ciclo in bianconero.

AC Milan e Juventus estão de olho em Florentino Luís e observaram o médio no jogo entre o Caldas e o Benfica, segundo o 'Calciomercato'.

Recentemente, o atleta de 23 anos renovou contrato até Junho de 2027, com uma cláusula de 120 milhões de euros. pic.twitter.com/6tHl3wiFuV — Diário de Transferências (@DTransferencias) October 17, 2022

Secondo gli ultimi rumors ci sarebbe anche la Juventus tra i club che seguono con particolare interesse il centrocampista Florentino Luis del Benfica. Tant’è che alcuni emissari lo avrebbero tenuto d’occhio nelle ultime gare. Il suo prezzo al momento è fuori da ogni possibilità, considerato che il calciatore ha da poco rinnovato il suo contratto con i portoghesi fino a giugno 2027, con una clausola monstre di 120 milioni di euro.