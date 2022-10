Juventus, fine dell’incubo Pogba: annuncio ufficiale

Juventus, ormai vicino al rientro il centrocampista francese. La conferma della sua procuratrice Rafaela Pimenta.

L’emergenza infortuni – facendo ogni scongiuro possibile – sta per terminare. In casa Juventus è ormai iniziato il conto alla rovescia. Paul Pogba e Federico Chiesa si preparano finalmente a riassaggiare l’erbetta del terreno di gioco. Due pezzi da novanta sui quali finora Massimiliano Allegri non ha potuto fare affidamento: il primo, arrivato in pompa magna la scorsa estate, non è mai sceso in campo per via della lesione al ginocchio rimediata durante una seduta d’allenamento nella tournée americana; il secondo invece è out da gennaio 2022, quando si ruppe il legamento crociato nel corso del match con la Roma. Per entrambi, la lunga attesa, adesso, sembra volgere al termine.

Sia Chiesa che Pogba sono a un passo dal rientro. Per quanto riguarda l’azzurro, sta lavorando con il gruppo già da diverse settimane e presto potrebbe arrivare l’agognata convocazione. C’è chi spera di rivederlo sgambettare già a fine ottobre, ma Allegri preferisce usare una certa cautela, vista l’entità dell’infortunio subito dall’ex viola.

Juventus, Pimenta torna sulla scelta di provare la terapia per poter tornare prima: “Una sua decisione”

Potrebbe bruciare le tappe invece Pogba, che spera ancora di accumulare qualche minuto con la maglia bianconera prima degli imminenti Mondiali in Qatar. Non si sa ancora se il francese potrà difendere il titolo in Medio Oriente con i Bleus di Didier Deschamps, ma sta facendo di tutto per non restare fuori dalla lista dei convocati. Ci spera anche il tecnico livornese, che ha bisogno di uno con le sue caratteristiche a centrocampo.

Intanto la sua procuratrice Rafaela Pimenta ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano torinese Tuttosport, tornando sulle polemiche che hanno riguardato l’operazione, decisa solo in un secondo momento. “La Juventus ha lasciato giustamente decidere Pogba – ha detto Pimenta – Abbiamo sentito diversi specialisti, decidendo di provare la terapia per poter tornare prima, ma è andata male. Ora è tutto finito, il giocatore sta per rientrare. Paul ama la Juventus perché gli ha dato felicità”.