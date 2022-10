Juventus, Vlahovic e il Pallone d’oro: verdetto UFFICIALE

La Juventus all’inizio del 2022 ha fatto un grande investimento portando a Torino Vlahovic. E chissà che un giorno non vinca il Pallone d’Oro.

Chi vuole puntare a vincere qualcosa deve avere in squadra un bomber che possa garantire almeno 20-25 gol stagionali. E la Juve nello scorso mese di gennaio non ha avuto dubbi nello scegliere l’ex punta della Fiorentina. Profilo giovane ma già capace in serie A di fare la differenza a suon di gol. Con un bagaglio tecnico da bomber di grande spessore.

E’ stato proprio lui sabato scorso a regalare alla Juve la vittoria nel derby con il Torino. Tre punti d’oro che hanno consentito all’undici di Allegri di respirare in classifica allontanando lo spettro della crisi. E per lui arriva anche un’altra grande soddisfazione visto che oggi è stata resa nota la classifica del Pallone d’Oro.

Juventus, Vlahovic 17esimo nella classifica del Pallone d’Oro

Il prestigioso premio quest’anno non va ovviamente al centravanti della Juventus, che però ha conquistato un piazzamento di prestigio nel riconoscimento creato da “France Football”. Il bomber si è piazzato infatti al 17esimo posto, ergendosi tra i migliori giocatori in circolazione nonostante la sua giovane età. E’ facile pensare che il suo valore possa crescere ancora nei prossimi anni e chissà che un giorno non riesca anche lui a mettere le mani sul Pallone d’Oro. Per adesso può continuare a sognarlo e magari può essere anche un importante stimolo per migliorarsi. La Juve dal canto suo se lo tiene stretto: nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino a fine stagione il club non sembra affatto intenzionato a lasciarlo partire.