Calciomercato Juve, Pochettino per il dopo Allegri: esonero e due di picche

Calciomercato Juve, Pochettino per il dopo Allegri? Dall’Inghilterra sono sicuri che l’esonero porterà ad un’offerta ufficiale al tecnico in questa settimana

Fiumi e fiumi d’inchiostro, di indiscrezioni, di parole, di movimenti. Tutti per capire chi potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico, come sappiamo, non è sicuro di rimanere in bianconero per un avvio di stagione deludente e una prima valutazione verrà fatta durante la sosta per il Mondiale. Settimane calde, insomma, a Torino, nonostante un primo accenno d’autunno.

Ora, uno dei nomi che s’è fatto è stato quello di Mauricio Pochettino, adesso a spasso dopo l’esperienza al Psg, che è uno dei papabili per andare a prendere il posto del livornese. L’argentino è uno dei profili – insieme ad altri, ovviamente – che interessano di più dalle parti della Continassa. Ma secondo le informazioni che sono state riportate in esclusiva dal Telegraph, in Inghilterra, l’ex trainer del Tottenham sarebbe pronto a ricevere un’offerta importante dalla Premier League.

Calciomercato Juve, l’Aston Villa su Pochettino

Il club in questione è l’Aston Villa, che avrebbe deciso di dare il benservito a Gerrard. L’ex centrocampista del Liverpool vive il suo momento peggiore da quando siede sulla panchina dei Villans e nemmeno un buon risultato nella prossima giornata di Premier lo potrebbe salvare. La società infatti avrebbe in mente, a quanto pare, di piazzare un’offerta importante per Pochettino che potrebbe essere tentato nel tornare in corsa, anche perché l’Aston Villa ha una rosa importante che potrebbe sicuramente dare soddisfazioni.

Juventus quindi che sembra bruciata nella corsa al tecnico da una squadra di Premier. Anche se, c’è da dirlo, al momento queste sono solamente indiscrezioni nonostante arrivino da uno dei tabloid più autorevoli d’Oltremanica.