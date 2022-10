Calciomercato Juventus, ecco il ‘nuovo Barella’: regalo in Bundes

Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane prodigio della Bundesliga: potrebbe essere il nuovo Barella.

Bianconeri sempre pronti ai grandi prodigi dall’estero. L’ultima suggestione porta il nome di Kalemba. Classe 2005, il centrocampista del Mainz è osservato speciale anche del Barcellona.

C’è da tenere gli occhi puntati sui giovani del futuro. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport0, la Juventus avrebbe già un nome indicato come potenziale rinforzo in mediana. Si tratta del polacco Kalemba che non rinnoverà il suo contratto con il Mainz.

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul giovane Kalemba | A zero dal Mainz

Un profilo che per caratteristiche tecniche ricorda molto da vicino un talento solo sfiorato dai bianconeri, si tratta dell’ormai consolidato centrocampista italiano dell’Inter, Barella. Come succede spesso per i talenti di qualità, il centrocampista è un osservato speciale anche del Barcellona di Xavi.

I bianconeri potrebbero riuscire a chiuderlo a parametro zero, ovviamente provando a tesserarlo per la prossima estate. Un colpo simile ad un altro profilo in osservazione, Yildiz, anche lui seguito proprio dai blaugrana. La Juventus ha dimostrato di essere molto attenta ai talenti del presente e in un certo senso il trampolino di lancio del giocatore è già pronto per essere calpestato. Talento ideale per essere uno dei volti del futuro. Adesso vedremo se i bianconeri riusciranno nell’impresa di superare la concorrenza e siglare un obiettivo che farebbe già la differenza in un reparto ancora in costruzione.