Calciomercato Juventus, ritorno immediato: ha già le valigie in mano

Calciomercato Juventus, dopo soli sei mesi già un ritorno immediato. Adesso il suo futuro sembra completamente deciso.

Non è praticamente mai entrato in campo e adesso il futuro del centrocampista svizzero potrebbe essere già deciso. In sostanza, la cessione in prestito di Zakaria al Chelsea si è rivelata un vero e proprio flop.

Un colpo di scena che adesso diventa realtà concreta. Il giocatore infatti, praticamente mai entrato in campo a Londra, potrebbe già fare ritorno in bianconero a gennaio. Uno scenario inaspettato dopo il prestito ad inizio stagione che sembrava già la gloria verso il riscatto che avrebbe così permesso una plusvalenza considerevole.

Calciomercato Juventus, Zakaria già di ritorno a gennaio

Come scrivono dall’estero, esattamente da ‘Standasport’ il futuro dello svizzero potrebbe essere nuovamente sotto la Mole. Proprio Zakaria è stato ceduto nella finestra estiva al Chelsea con un prestito con diritto di riscatto ma le pochissime apparizioni in maglia blues lo hanno, di fatto, già tagliato fuori dai piani del mister.

Adesso, dunque, lo scenario diventa scontato. Un ritorno alla Juventus dopo 6 mesi, uno scenario certamente e inizialmente inaspettato visto che si pensava di aver ceduto il giocatore ma il Chelsea sembra tutt’altro che intenzionato a riscattare il profilo e pertanto già nella finestra del mercato invernale Zakaria potrebbe essere nuovamente a disposizione di Allegri aggregandosi così ai già presenti giocatori in mediana. Un discorso simile si potrebbe fare per Arthur, anche lui ai margini del Liverpool e attualmente infortunato.