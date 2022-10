Juventus, rischio mondiale: annuncio ufficiale e tifosi preoccupati

Juventus, tifosi preoccupati. Le dichiarazioni ufficiale dell’allenatore non lasciano ben sperare per il recupero.

Il recupero del top player arrivato nel mercato estivo e ancora mai sceso in campo non lasciano ben sperare i tifosi, soprattutto dopo le dichiarazioni del CT francese Deschamps.

Come riporta ‘Sportmediaset’, le parole rilasciate da mister Deschamps a proposito di Pogba preoccupano e non poco i tanti tifosi bianconeri che aspettano il ritorno in campo del loro top player e nuovo numero 10. Come sappiamo Pogba è fuori per infortunio e dopo l’acquisto non ha ancora potuto disputare una gara ufficiale in campionato.

Deschamps avvisa: “Pogba al mondiale? Prima deve guarire del tutto”

Come infatti riporta ‘Sportmediaset’, il mister della Francia, una delle favorite per il mondiale in Qatar, ha parlato ufficialmente sul possibile ritorno del francese e sulla sua eventuale presenza al Mondiale. Ecco cosa ha detto: “Pogba sta andando bene e il suo programma di recupero sta procedendo come deve. Convocazione per il mondiale? Deve prima guarire del tutto e poi ci sarà da valutare l’aspetto atletico”.

E poi ha specificato concludendo: “Ci saranno da tenere in considerazione le partite che da qui al mondiale sarà in grado di disputare. In ogni caso, la cosa più importante è che guarisca definitivamente”. In sostanza, Deschamps lo aspetta ma prima deve guarire. Ora ci sarà dunque da capire quando Pogba tornerà a disposizione di Allegri, buone notizie per Chiesa che, invece, potrebbe già essere a disposizione per le prossime partite di campionato.