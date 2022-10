Calciomercato Juventus, svolta tra i pali: 18 milioni e destino stravolto

Calciomercato Juventus, dall’inghilterra arriva la bomba che spiazza tutti: maxi offerta per l’estmaremo difensore.

Uno dei motivi per cui alcuni hanno criticato il calciomercato della dirigenza sportiva bianconera è per la poca lungimiranza degli acquisti, tutti comunque “navigati” e con pochissime garanzie per il futuro della squadra. Questo, aggiunto alla ormai media piuttosto alta degli altri calciatori della rosa, non è proprio confortante e presuppone quindi che ne giro di un anno molte potrebbero essere le cose che cambieranno.

Per tale motivo é quindi certo che la dirigenza sportiva avrà un sacco di lavoro da fare, e in in uscita stavolta. Ovviamente trovare una squadra ad un calciatore non più giovanissimo è sicuramente più complesso, motivo per cui tutte le offerte che saranno ricevute dalla società torinese saranno ben valutate dallo staff di riferimento. Secondo quanto riportato da “calciomercatoweb.it”, però, sembrerebbe che ci sia già una squadra estera interessata ad uno dei giocatori della Juventus, e per cui molto probabilmente presenterà un’offerta formale.

Calciomercato Juventus, Szczesny interessa al Newcastle: pronta offerta da 18 milioni

Secondo il noto sito di notizie sportive, infatti, la società del Newcastle e il loro illimitato pozzo di soldi faranno un’offerta alla Juventus per il polacco, il cui contratto scadrebbe naturalmente nel 2024. Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che la somma dell’offerta dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro, più altri 8 che gli inglesi corrisponderebbero al polacco come stipendio. Inutile dire che qualora divenisse realtà l’estremo difensore sarebbe più che tentato di accettare l’offerta in quanto nonostante le buone prestazioni disputate in questi anni con la Juventus è l’ottimo rapporto con la società , per lui sarebbe praticamente l’ultimo contratto con cifre importanti.