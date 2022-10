Calciomercato, ritorna dopo sei mesi: le mani della Juventus sul gioiellino

Calciomercato Juventus, già di possibile ritorno dopo il prestito. Adesso le possibilità di rivederlo a Torino sono concrete.

Cambiaso arrivato dal Genoa e poi comprato dalla Juventus adesso è in prestito al Bologna dove ha saputo integrarsi bene diventando anche un titolare.

Adesso le possibilità di riaverlo a Torino si potrebbero concretizzare già nel mercato invernale. Come scrivono da ‘Tuttosport’, il giovane Cambiaso potrebbe già anticipare il suo rientro a Torino già da gennaio. L’esperienza al Bologna per ora è stata molto positiva tanto da dargli un posto da titolare.

Calciomercato Juventus, rientra già a gennaio | Cambiaso “di nuovo” bianconero

Uno dei pupilli del Genoa e adesso del Bologna, Cambiaso potrebbe già rientrare a Torino a gennaio. Vista l’emergenza proprio nei laterali in difesa, la Vecchia Signora potrebbe già richiamare il proprio enfant prodige proponendogli un posto importante in squadra.

Cambiaso, quindi, potrebbe già essere alla corte di Allegri a gennaio per la gioia del mister in pena emergenza in difesa soprattutto dopo l’ennesimo infortunio. Bremer, infatti, è ai box e adesso i bianconeri dovranno adattarsi con l’inserimento di Danilo proprio come centrale di difesa. Ma gli uomini sulle fasce sono contanti e, quindi, il nuovo acquisto potrebbe già rivelarsi cruciale nella seconda parte del campionato laddove i bianconeri dovranno macinare punti riuscendo a raggiungere i piani alti della classifica.