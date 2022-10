40 milioni in fumo: la Juventus lo cede a gennaio

Calciomercato Juventus, addio importante già a gennaio. La società bianconera si appresta a rivoluzionare già nel mercato invernale.

Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, la Juventus potrebbe già pensare ad una vera e propria rivoluzione nel mercato di gennaio. Un addio importante per dare uno scossone a tutto l’ambiente ed un eventuale entrata al ricambio.

Il nome in questione sarebbe, incredibilmente, quello di Manuel Locatelli. Per il centrocampista italiano comprato da Sassuolo si apre una pista di un possibile addio già a gennaio.

Proprio da ‘Tv Play’, il giornalista Marco Venditti ha parlato di una imminente rivoluzione nella Juventus, con un – possibile – addio già nel mercato invernale. Ecco cosa ha detto: “Da gennaio a giugno la Juventus ha intenzione di fare una super rivoluzione. Chi esce? Un nome illustre potrebbe essere quello di Manuel Locatelli, pagato 40 milioni che continua a non convincere. Per fare la rivoluzione i bianconeri hanno bisogno anche di un direttore sportivo importante (Giuntoli, ndr) che avrebbe già nel suo taccuino dei possibili arrivi, uno su tutti non saprei”.

E poi ha concluso: “A gennaio ci sarà una rivoluzione molto forte nella Juventus e non contempla soltanto i giocatori”. Dunque in casa bianconera potrebbe esserci una rivoluzione non solo sul mercato dei giocatori ma anche dei dirigenti. Un importante novità dopo anni decisamente sottotono.