Calciomercato Juve e Milan, ‘scippo’ Inter: scontro per il nuovo millenial

Continuano a rimbalzare voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le future mosse del club nel 2023 che sta per arrivare.

Manca sempre meno all’arrivo del nuovo anno e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il destino della Juventus in questa stagione. Il rischio di essere eliminati in Champions League sembra essere molto concreto, alla squadra di Allegri serve di fatto un vero miracolo per riuscire ad andare avanti nel torneo. Bianconeri che sono costretti a inseguire pure in campionato.

Troppi i passi falsi commessi in queste prime gare, l’obiettivo prima della sosta per i mondiali è quello di inanellare più risultati utili possibili per far sì che si possa rimanere in corsa quantomeno per uno dei primi quattro posti. Accedere alla prossima edizione della Champions League sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico.

Calciomercato Juventus, sfida a tre per il baby Canpolat

Anche perchè nel corso del 2023 ci saranno diversi movimenti di mercato da effettuare, per far sì che possa proseguire nel percorso di rinnovamento della rosa bianconera. Juventus che è impegnata anche a cercare i campioni per il futuro, da far crescere nelle proprie squadre giovanili. Interlive.it ha rivelato che i bianconeri sono sulle tracce di Kebir Ali Canpolat, classe 2006, esterno destro che milita nell’Eintracht Francoforte. Il talento di turco è stato capace di segnare 3 gol nelle prime due partite di qualificazione al prossimo Europeo Under 17 e si sta mettendo in gran luce, tant’è che sono diversi i club che sono interessati alle sue prestazioni. Oltre all’Inter ci sono anche Milan e Juventus, pronte a sfidarsi pur di accaparrarsi quello che potrebbe essere un “crack” del calcio mondiale per il futuro.