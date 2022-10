Batticuore Simeone, Juve e Milan avvisate: firma ora o mai più

Batticuore Simeone, il tecnico dell’Atletico Madrid vuole giocare d’anticipo beffando sia bianconeri che rossoneri.

Un anno fa la trattativa per il rinnovo del contratto divenne un caso. Si assistette, infatti, ad una vera e propria telenovela tra gli agenti e la società blaugrana. Infine, quasi in zona Cesarini, riuscì a trovare l’accordo con il club di cui veste i colori praticamente da sempre. Lasciando a bocca asciutta quelle pretendenti che sognavano un possibile affare a parametro zero. Tra queste c’era anche la Juventus, attratta dalla grande duttilità di Sergi Roberto, giocatore dalla comprovata esperienza internazionale e che è notoriamente in grado di ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo.

Ma la lunghissima storia d’amore tra il giocatore catalano, cresciuto nella Masia, e il Barcellona sembrerebbe destinata a finire molto presto. La scorsa estate si è deciso per un rinnovo annuale e tra qualche mese le due parti dovranno rincontrarsi per capire cosa fare. Dalla Catalogna sono convinti che l’ipotesi di un altro rinnovo sia remota.

Batticuore Simeone, il “Cholo” vuole Sergi Roberto

Quello di Sergi Roberto sarà in pratica l’ultimo ballo al Camp Nou, lo stadio che l’ha visto vincere tutto a livello di club. In Italia continuano a seguirlo Juventus e Milan, come sostiene il portale elgoldigital.com, ma bianconeri e rossoneri dovranno fare attenzione all’Atletico Madrid. Diego Simeone è un grande estimatore del calciatore e farà di tutto per convincerlo a restare in Spagna. Il “Cholo” lo considera ben più di un’alternativa: ha in mente di farlo giocare a destra, dove l’ex Udinese Molina non sta affatto convincendo.