Calciomercato Juventus, colpo alla Kvaratskhelia: fari sul nuovo Buffon

Calciomercato Juventus, dalla Georgia potrebbe arrivare un altro talento che è già sotto i riflettori della dirigenza bianconera.

In questa stagione, certamente, la Georgia è una nazione che sta dando molto al calcio italiano. Il nuovo pupillo del Napoli, Kvaratskhelia sta, letteralmente, sorprendo tutti: regalando prestazioni monstre che fanno sognare dai tifosi, ma un altro suo connazionale potrebbe arrivare, presto, in Serie A.

Un altro ruolo certamente ma che potrebbe già farlo diventare il fenomeno sui pali tanto che si parla già di un erede designato del mai dimenticato Gigi Buffon. Il profilo in questione è Giorgi Mamardashvili, 22enne portiere del Valencia.

Calciomercato Juventus, bianconeri sul portiere georgiano del Valencia | Mamardashvili come erede di Buffon

Il portiere 22enne è già uno dei protagonisti in positivo della stagione. Giovane ma con una classe già cristallina. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri sono il club attualmente interessato al profilo del portiere del futuro. Certamente uno dei profili più interessanti in questo ruolo vista anche la giovane età e la voglia di esprimersi ad alti livelli.

Stando infatti all’indiscrezione, il possibile acquisto del portiere georgiano potrebbe diventare una priorità per i bianconeri già nella prossima stagione, quindi con l’inizio del mercato estivo. Staremo a vedere se sarà in grado di portare in bianconero un’eredità importante e molto difficile da replicare, la qualità di Gigi Buffon, capitano e estremo difensore bianconero per diverso tempo.