Ne mandano via tre in un colpo solo: la Juventus “colonizza” la Serie A

Calciomercato Juventus, a gennaio l’asse con una squadra di Serie A: ne mandano via tre in un colpo solo. Colonizzato il massimo campionato

Non si ferma mai il mercato della Juventus. Che guarda già al prossimo mese di gennaio dove ci potrebbero essere delle novità importanti, non solo in entrata ma soprattutto per diversi movimenti in uscita che potrebbero aprire un asse importante in Serie A, con un club che potrebbe accogliere, almeno secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, tre elementi che dentro la rosa della Vecchia Signora al momento hanno trovato pochissimo spazio.

Bene, parliamo dell’Empoli, che vuole salvarsi con tranquillità, e che potrebbe chiedere a Cherubini di lasciar partire, almeno per sei mesi, tre calciatori che con Massimiliano Allegri il campo lo stanno vedendo pochissimo. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo: il difensore Gatti, chiuso nelle gerarchie anche da Rugani, potrebbe essere il primo a lasciare la Continassa per giocare con una certa continuità nella seconda parte di stagione. Arrivato dal Frosinone a giugno, dopo che la Juve aveva chiuso l’acquisto nello scorso mese di gennaio, Gatti non sta giocando come ci si aspettava. Potrebbe andare via.

Calciomercato Juventus, poi Fagioli e Soulé

Poi c’è Fagioli, che in mezzo al campo sta guardando i compagni giocare e che potrebbe anche accettare la destinazione sapendo di avere la possibilità di mettersi in mostra nella massima serie con un tecnico, Zanetti, che ha dimostrato soprattutto di non avere nessuna difficoltà a lanciare in campo i giovani promettenti. E infine in tutto questo c’è anche la questione che ruota attorno a Soulé, che di potenzialità ne ha e anche tante, ma che deve sicuramente trovare continuità per metterle realmente in mostra. Insomma, tre via in un colpo solo. Per farli maturare e giocare. Potrebbe essere una buona soluzione.