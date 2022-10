Juventus-Empoli, Allegri: Gatti, Pogba e Chiesa titolari domani? “Vi dico tutto”

By

Alla vigilia del match di Serie A che vedrà impegnati i bianconeri nello scontro casalingo contro l’Empoli, mister Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa, le sue parole.

Vittoria del derby? Partita molto bella, vittoria meritata contro una buona squadra che non è mai semplice affrontare. Ora dobbiamo dargli seguito domani contro l’Empoli, vincendo.

Gatti titolare? Oggi facciamo allenamento e valuterò alcune situazione, alcuni giocatori hanno giocato molto, oggi sicuramente avrò le idee chiare. La squadra sta meglio mentalmente.

Tridente Vlahovic-Milik-Chiesa? Non andiamo sulle ipotesi, viviamo la realtà. Chiesa e Pogba non li abbiamo ancora, domani non saranno a disposizione.

Paredes titolare domani? Devo valutare. McKennie è stanco ma lui corre quindi potrebbe esserci. Cuadrado viene anche da diverse partite consecutive ma domani devo ancora valutare come assettarli. Domani partita importante ma dobbiamo vedere anche la Champions di martedì.

Come sta Pogba? Momentaneamente ha lavorato con la squadra, è dal 23 luglio che non fa allenamento serio, bisogna dargli tempo. Non bisogna affrettare.

Vetta o quarto posto? Non ho fatto previsioni e non ho visto la classifica, bisogna guardare partita per partita.

Bonucci come Chiellini? Leonardo è il capitano, personalità importante, devo cercare di gestire le forze ma è importante sia quando gioca che quando non gioca.