TVPLAY | “Allegri vuole testare Chiesa, più prudenza per Pogba”

La Juventus si sta avvicinando ad una partita molto importante per il suo cammino in serie A, quella contro l’Empoli di domani sera.

I bianconeri non possono commettere errori in questa fase della stagione. In campionato bisogna rincorrere chi sta davanti e avvicinarsi alle posizioni che contano prima della lunga pausa che ci sarà per i mondiali in Qatar. Vlahovic e soci non dovranno poi farsi distrarre troppo dal successivo match di Champions League con il Benfica.

Quella contro i portoghesi di martedì prossimo sarà di fatto una gara da dentro o fuori, ma anche contro l’Empoli si deve puntare assolutamente a fare bottino pieno. Giocando 90 minuti di grande determinazione e concentrazione. Anche perchè presto si potrebbe essere ad un bivio e stabilire quelle che saranno le priorità per questa stagione.

Juventus, per Lanzo la priorità deve andare al campionato

Stefano Lanzo, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale twitch Tv Play. Sottolineando la scelta di Allegri di tenere fuori per ora Pogba e Chiesa nonostante il loro recupero sia ormai vicino.

“C’è prudenza. Quando succede che giocatori importanti hanno infortuni di grande durata c’è sempre grande attenzione. Su Chiesa più ottimismo, poi rallentamento. Per sicurezza Allegri vuole testarlo in amichevole. Su Pogba ancora più prudenza. Il tempo e il tipo di infortunio vanno curati con attenzione” sono le sue parole. Lo stesso Lazio ha spiegato quale dovrebbe essere la priorità del club: “La Juve deve pensare al campionato. E’ più importante la partita di domani che quella con Benfica. La Champions non dipende solo dalla Juventus. Il quarto posto invece diventa fondamentale per il futuro del club”.