Dal Barcellona alla Juventus: affare monstre in attacco

Calciomercato Juventus, i bianconeri osservano i possibili grandi colpi dal Barcellona, uno di questi è un vecchio pallino.

Da Barcellona c’è sempre una squadra pronta a fare affari con i blaugrana, si tratta della Juventus che sta osservando con attenzione due profili in particolare. Uno è Ferran Torres e l’altro Dembele, esterno francese che già in passato fu oggetto di desideri da parte dell’entourage mercato della Vecchia Signora.

Due profili decisamente interessanti che, come scrive ‘Todofichajes’, continuano ad essere osservati speciali della squadra di Allegri. In un certo senso l’inserimento di un giocatore come Dembele rappresenterebbe per la squadra bianconera un upgrade importante. Giocatore dalle qualità tecniche considerevoli, l’esterno è anche un giocatore che col tempo ha dimostrato di essere molto abile sotto porta.

Dembele nel mirino dei bianconeri | Bersaglio della dirigenza

Dembele è un giocatore ancora giovane ma che già sta scardinando qualsiasi record e che ha uno score personale davvero importante. Un profilo che certamente rappresenterebbe un valore aggiunto in quel di Torino e che si saprebbe anche adattare alle disposizioni tattiche di Allegri.

Un colpo certamente qualificato e che poterebbe già avere un preliminare approccio già nel mercato di gennaio, laddove proprio la società bianconera cercherà rinforzi per ritornare ai piani alti della classifica vista la partenza certamente sottotono. Di conseguenza, adesso, Dembele può definirsi, secondo il portale spagnolo, uno dei giocatori preferiti dall’entourage mercato della società di Andrea Agnelli. Il giocatore, inoltre, alla Juventus troverebbe due dei suoi compagni di nazionale ciò Rabiot e Pogba.