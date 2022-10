Calciomercato Juventus, ‘tempesta’ Bonucci: accordo fino al 2025

Il calciomercato della Juventus guarda inevitabilmente avanti, alle mosse che il club bianconero effettuerà nel corso del nuovo anno.

C’è da affrontare nel migliore dei modi questa parte molto delicata della stagione. La Juventus è chiamata ad una rimonta in campionato. Non si potranno commettere passi falsi prima della lunga sosta che ci sarà per i mondiali che si giocheranno in Qatar dopo la metà di novembre. L’obiettivo è quello di rimanere in corsa quanto meno per uno dei primi quattro posti della graduatoria, quelli che garantiscono un posto nella prossima edizione della Champions League.

A proposito di questo torneo i prossimi due incontri saranno fondamentali per capire se la formazione di Allegri potrà continuare il suo percorso o meno. Martedì quella con il Benfica sarà già una partita chiave per questa edizione del torneo. Poi durante la sosta si inizierà probabilmente a pianificare il futuro anche in chiave mercato.

Juventus, Bonucci prolunga per un altro anno?

Il futuro di Leonardo Bonucci, stando alle ultime indiscrezioni, sembrava essere lontano dalla Juventus. Tant’è che si era parlato per lui di una possibile cessione già a gennaio, con il Tottenham come possibile destinazione. Tuttavia gli ultimi rumors che arrivano dalla Spagna vorrebbero il difensore centrale bianconero pronto invece a rinnovare il suo accordo per un’altra stagione. Il contratto in scadenza a giugno 2024 sarebbe dunque prolungato fino al 2025. In questa stagione l’esperto centrale non è stato più un titolare fisso per Massimiliano Allegri, ma resta pur sempre un giocatore chiave dell’ organico juventino. L’eventuale rinnovo consoliderebbe il suo ruolo di leader dello spogliatoio e potrebbe mettere fine alle voci di cessione.