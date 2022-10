25 milioni a gennaio: così la Juventus piazza il primo colpaccio

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno già un vero e proprio obiettivo per il mercato invernale. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

I bianconeri sono pronti a fare un vero e proprio colpaccio nel mercato di gennaio. Stando al portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Juventus avrebbe già messo nel mirino Pavlovic. Un vero e proprio colpo sicuro da 25 milioni di euro.

Sembra infatti che la dirigenza sia pronta ad ampliare il reparto difensivo. Dopo l’addio di Chiellini e di De Ligt, i bianconeri vogliono portare sotto la Mole un altro giocatore decisivo che possa permettere un upgrade in un settore ultimamente più problematico del solito.

Calciomercato Juventus, Pavlovic per la difesa | 25 milioni sul piatto

Il prezzo del difensore è di 25 milioni e per quanto sembri più un colpo proiettato per l’estate, la Vecchia Signora tenterà di affondare il colpo già a gennaio mettendo sul piatto la cifra richieste proprio dal club tedesco che ne detiene il cartellino e permetterebbe al Salisburgo di fare una plusvalenza importante dopo che giusto un anno fa arrivò in Germania per soli 7 milioni.

Pavlovic rappresenta quel valore aggiunto che in questo momento servirebbe alla difesa bianconera. Troppi pochi risultati positivi stanno complicando le sorti della stagione che post vittoria nel derby, Allegri, spera sia l’inizio di una rinascita. Certamente con l’ausilio di acquisti giusti questo ritorno alle origini potrebbe essere facilitato, soprattutto perché i bianconeri non possono più affidarsi ai soli centrali presenti in rosa.