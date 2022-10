Juventus-Empoli, bocciatura definitiva: “Rescissione immediata”

Juventus-Empoli, il popolo social non perdona e va all’attacco. Decisione presa, una bocciatura definitiva. “Rescissione immediata”

Bocciatura immediata. Il popolo del web non perdona. “Rescissione immediata” dicono i tifosi juventini su Twitter. E ovviamente si parla di un elemento che va in scadenza di contratto alla fine dell’anno e che probabilmente, il prossimo giugno, saluterà la compagnia per avviarsi verso la parte finale della propria carriera. Una prestazione deludente nella prima parte di gara ma che non è la sola in questo avvio di stagione.

Il nome è quello di Cuadrado: l’esterno colombiano ormai sembra aver dato tutto. Non ne ha più sotto l’aspetto fisico e anche quella qualità che lo ha sempre contraddistinto nel corso delle sue stagioni in bianconero latita. In maniera clamorosa. E ovviamente tutto questo porta anche a delle entrate sconsiderate come quella su Satriano. Insomma, i tifosi una decisione l’hanno veramente presa.

Juventus-Empoli, Cuadrado nel mirino

“Non si possono avere giocatori scarsi come Cuadrado” scrive un tifoso bianconero sui social. Altri gli vanno a ruota, chiedendo anche una rescissione immediata del contratto. “Difficile pensare che nessuno possa fare meglio di lui” è la constatazione di un altro utente. Una situazione che quindi è identica a quella vista fino a poche settimane fa, quando l’esterno sempre per via di quelle che sono delle prestazioni difficili da capire e da digerire, soprattutto, rimane nel mirino della critica dei tifosi. Che in tutto questo ed è giusto riportarlo se la prendono anche con McKennie, un altro che è fuori forma e che in alcune situazioni sembra un pesce fuori d’acqua.